الرياح زادتها.. شاهد| نشوب حرائق ضخمة في السعودية

شهدت السعودية، اليوم الأربعاء، نشوب حرائق ضخمة في مناطق جبلية وعرة وذلك تحديدًا بقرية عشبة في محافظة المندق بالباحة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة "العربية"، مقطع فيديو يرصد دخانًا كثيفًا في المنطقة الجبلية، وسط محاصرة فرق الدفاع المدني للحرائق المندلعة.

من جانبه، نشر المصور الفوتوغرافي ناصر شنان على حسابه بمنصة "إكس"، مقطع فيديو للحرائق التي نشبت في المندق.

وعلق بالقول "نشب في ساعات صباح اليوم الأربعاء حريق ضخم في محافظة المندق - قرية عشبة وذلك نتيجة احتراق الأشجار والأعشاب".

وأضاف "زادت شدة الرياح من انتشار الحريق واتساع رقعته".