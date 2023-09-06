بنص كوب دقيق فقط .. طريقة عمل كب كيك بأقل التكاليف

إذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة وبسيطة لطفلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كب كيك فانيليا.



المقادير:

كوب و نصف دقيق

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

نصف كوب السمن أو الزبدة

بيضة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

شيبس شيكولاتة (حبيبات الشيكولاتة )

رشة ملح



الطريقة:

يوضع البيضة السكر و الحليب و الزبدة أو السمن و الفانيليا في الخلاط الكهربائي و نخلطهم لمدة ٤ دقائق.



يوضع الخليط في وعاء عميق ثم ينخل فوقه الدقيق و النشا و البيكنج بودر و رشة الملح بالتدريج و نقلب حتي يمتزج تماما و يصبح الخليط ناعم.



يصب الخليط في قوالب الكب كيك ويضع علية شيبس الشيكولاتة ( حبيبات الشيكولاتة) و يوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠ درجة في الرف الأوسط لمدة ١٥ دقيقة.