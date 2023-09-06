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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث بجسمك عند تناول البلح العجوة

صدى البلد

ينتشر البلح العجوة في الأسواق بشكل كبير هذه الفترة لذلك يجب الاهتمام بتناوله خلال موسمه نظرا لفوائده المتعددة 

وكشفت الأبحاث أن من فوائد تمر العجوة أنه يحتوي على العديد من مضادات الاكسدة لذلك فهو يقوي الجهاز المناعي ويعمل كتأثير المضاد الحيوي ومسكنات الالام ،كما يعمل على وقاية الجسم من نقص الحديد ويسهل عملية الهضم 

 

 فوائد تمر العجوة 

يساعد في تنظيم ضغط الدم ، وتحسين وظائف الكلى.

تقي من تصلب الشرايين

تناول العجوة على الريق يقي من الإصابة بسرطان البطن.

يساعد في تحسين عملية الهضم خلال اليوم.

يعمل على تهدئة أي شعور بالجوع حيث يتم امتصاص التغذية من التمر.

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