بسبب محمد صلاح |كبير الآثاريين يوجّه رسالة للقيادة السياسية بالدولة .. خاص

قال مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن هناك سرقات للآثار المصرية في عهد قديم ، منها تمثال رمسيس الثاني الذي ظهر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في صورة معه ، والذي سرق من البر الغربي بالأقصر من معبد الرمسيوم الذى سرق على يد شخص يدعى جيوفاني باتيستا بلزوني.



وأوضح شاكر خلال حديثه في ندوة بموقع صدى البلد ، أن التقاط محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ، صورة في مكان أثري يوجه رسالة بعظمة أجداده، مؤكدا أن الملك رمسيس الثاني الوحيد الذى كان له باسبور ومن أعظم ملوك الأرض، وتم استقباله رسميًا في فرنسا كأنه ملك حي.



أضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن هناك رسالة إلى المتحف البريطاني الذي يحتوي على أكثر من 200 ألف قطعة أثرية مصرية ، والذي سرق منه ألفا قطعة ، ليكون لنا حق استرداد حجر رشيد المكتوب عليه " تم سلب هذا الحجر من مصر".



لافتا ان صورة محمد صلاح مع تمثال رمسيس تدعم عودة آثارنا من متحف لندن ، متمنيا ان تعمل القيادة المصرية لاستعادة آثارنا من المتحف البريطاني، مؤكدا ان هناك نجاحات تحققت في استعادة اثارنا والتي أعادت جهودها 29 ألف قطعة أثرية مهربة للخارج.

مؤكدا ان مصر أسست دبلوماسية استرداد الآثار ، أبرزها التابوت الأخضر ، ونطالب من الدولة استغلال السرقات التي تمت في المتحف البريطاني ودعوة الدول التي سرقت منها آثارها ، وتنظيم مؤتمر صحفي ندعو فيه جميعا بعودة آثارنا، ورسالة إلى المجتمع الدولي بعودة آثارنا في ظل السرقات التي تمت في المتحف البريطاني ، خاصة انهم كانوا يتغنون بـ أنهم يحمون الآثار وفي ظل السرقات سقطت ورقة التوت الأخيرة في ما يدّعون وعليهم إعادة آثارنا لنا.

