رفع 661 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إستمرار حملات إزالة الإشغالات ، والتصدي بكل الحزم لكافة أشكال التعديات على حرم الطريق بمدن ومراكز المحافظة نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على كافه الظواهر السلبية التي تؤثر على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة .

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وتم رفع 661 حالة من الاشغالات المتواجدة والتي تعوق حركة مرور الشارع وحركة المواطنين وَتنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 271 حالة بدمنهور، 210 حالة بإيتاي البارود ، 85 حالة بالدلنجات، 70 حالة بابوحمص، 25 حالة برشيد.

وتم رفع أثار ومخالفات الباعة الجائلين واشغالات المحال التجارية والتنبيه على المخالفين بعدم وضع الأشغالات مرة أخرى ضمن خطة المرور الدوري لإزالة الإشغالات المخالفة.

وشددت نائب محافظ البحيرة علي ضرورة المتابعة الميدانية لتحقيق الأنضباط بالشارع وعدم عودة التعديات مجددا كما كلفت بالعمل علي حل كافة الشكاوي التي تواجه المواطنين مع تكثيف الحملات الميدانية علي مدار اليوم وعدم السماح بالمخالفات من قبل المنشآت التجارية والمحال العامة.