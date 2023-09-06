3 مرشحين لخوض سباق انتخابات الزمالك في اليوم الثالث لفتح باب تقديم الأوراق

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثالث بتقدم ثلاثة مرشحين فقط لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم اليوم كل من أشرف إمام عبد السلام، وحمدية كمال علي، لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالنادي، ومروة أمير رفاعي عضو الجمعية العمومية، بأوراق ترشحهم للانتخابات على منصب العضوية فوق السن.

وفتحت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك في العاشرة صباح اليوم الأربعاء 6 سبتمبر اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، والذي يستمر ليوم الأحد المقبل، ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتقدم في أول يوم كل من كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم بالأمس ماجد فاروق الحنبلي عضو الجمعية العمومة لنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة للنادي الأبيض.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.