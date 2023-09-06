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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يشيد برعاية الرئيس لمؤتمر الفضاء الإلكتروني

صدى البلد

وصل اليوم الأربعاء  الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، للمشاركة في مؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023م.

وكان في استقبال البشاري الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وشريف محمد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأشاد الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر مؤكدًا أن هذه الرعاية له دلالة كبرى في العناية بكل ما هو ديني وإسلامي، وعناية الرئيس بالأمن الروحي للشعب المصري والعالم أجمع، وإقامة الحجة على من يريد أن يختزل الاسلام أو يسرق حضارتنا أو يسطو على ثقافتنا.

 ووجه البشاري الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا المؤتمر الفريد مؤكدًا أن ذلك ليس أول خطواته في تجديد الخطاب الديني وإصلاحه واعتماده على أسس متينة من حيث مخاطبة الواقع المعاصر.

وأضاف الدكتور محمد البشاري أن هذا الحدث هو الأول من نوعه، حيث تجتمع قيادات العالم الإسلامي في سبيل إيجاد آليات جديدة متفق عليها من أجل تصحيح صورة الإسلام داخليًّا وخارجيًّا، مبينًا أن المؤتمر يناقش قضية محورية وهي ما تسمى بالفضاء الإلكتروني الذي أصبح شغل شبابنا الشاغل حيث يستمد كثير من الشباب المعلومات الدينية والفكرية والثقافية من خلالها فيما يؤثر سلبا أو إيجابا في صناعة الإنسان.

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