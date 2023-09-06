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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثر أزمة قلبية حادة بإيطاليا.. وفاة رئيس الموساد الأسبق شبتاي شافيت

رئيس الموساد الأسبق
رئيس الموساد الأسبق شبتاي شافيت

توفي رئيس الموساد الأسبق شبتاي شافيت عن عمر يناهز 84 عامًا، بحسب ما أعلن جهاز الموساد الإسرائيلي أمس الثلاثاء.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جهاز الموساد الإسرائيلي إن رئيسه السابع شبتاي شافيت توفى عقب إصابته بأزمة قلبية خلال إجازته في إيطاليا.

ووصف الموساد رحيل شافيت بــ"الخسارة الفادحة" لوكالة الاستخبارات والعمليات الخاصة، مؤكدًا أن شافيت عمل منذ البداية كضابط جمع معلومات في إيران، مروراً بالمناصب العملياتية، إلى الجزء العلوي في الجهاز.

وقاد شبتاي جهاز الموساد رسمياً من عام 1989حتى 1996، الذي شهد إجراءه اتصالات مع عدد من الدول العربية.

وشملت هذه الفترة توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين، واتفاق سلام مع الأردن، واغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين، وبدء جهود التطوير النووي في إيران.

وبعد انتهاء خدمته في الموساد، تم تعيين شافيت مديراً تنفيذياً لشركة مكابي للخدمات الصحية، ثم عمل سنوات عديدة مستشاراً للجنة الفرعية للأجهزة السرية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، ثم رئيساً لجمعية متقاعدي الموساد.

رئيس الموساد رئيس الموساد السابق شبتاي شافيت إسرائيل ازمة قلبية

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