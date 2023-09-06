متمرس.. فيفا يشيد بـ الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالنادي الأهلي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية التابعة لـ "فيفا" قائلاً: " الأهلي من أكثر الأندية المتمرسة في كأس العالم للأندية، القرعة جعلته أمام بداية مُشتعلة محتملة".

كانت قرعة كأس العالم للأندية قد أوقعت النادي الأهلي، بالفائز من لقاء أوكلاند سيتي النيوزيلاندي واتحاد جدة السعودي في دور ربع النهائي.

وفي حال التأهل، سيواجه النادي الأهلي ممثل بطل أمريكا الجنوبية، الذي لم يحسم بعد حتى الآن.

وقد يواجه النادي الأهلي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية حال تأهل الثنائي.