الوطنية للصحافة : صرف البدل الاثنين المقبل بالمؤسسات القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١١ عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣.
وإذ تؤكد الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١١ عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣.
وإذ تؤكد الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT