الوطنية للصحافة : صرف البدل الاثنين المقبل بالمؤسسات القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١١ عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

وإذ تؤكد الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.