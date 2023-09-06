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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منطقة أهرامات الجيزة تستقبل وزير خارجية اليابان

وزير خارجية اليابان
وزير خارجية اليابان

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم السيد "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، والوفد المرافق له بحضور سفير دولة اليابان بالقاهرة، على هامش زيارة وزير الخارجية الرسمية إلى مصر.

وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية قام خلالها بشرح تاريخ المنطقة وأهم الآثار الموجودة بها.

تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الخارج والممر الأول داخله حيث استمع وزير خارجية اليابان إلى نبذة تاريخية عن الهرم الأكبر وكيفية بناءه والأحجار التي استخدمت في بناءه.

وأعرب وزير الخارجية عن انبهاره بضخامة الهرم، وعبقرية بناءه وسعادته بزيارة الهرم أحد عجائب الدنيا السبع والوحيدة الباقية حتى الآن.

وحرص الوزير الياباني والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية من أمام الهرم الأكبر، تخليدا لهذه الزيارة.
 

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وزير خارجية اليابان منطقة أهرامات الجيزة أهرامات الجيزة اثار الهرم الهرم الأكبر المنطقة الأثرية

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