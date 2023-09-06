صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

أعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن إزالة صور رئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور من المبني الاجتماعي بالنادي.

وكتب صادق من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك :"عاجل إزالة صور مرتضى منصور من المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك".



أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثالث بتقدم ثلاثة مرشحين فقط لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم اليوم كل من أشرف إمام عبد السلام، وحمدية كمال علي، لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالنادي، ومروة أمير رفاعي عضو الجمعية العمومية، بأوراق ترشحهم للانتخابات على منصب العضوية فوق السن.

وفتحت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك في العاشرة صباح اليوم الأربعاء 6 سبتمبر اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، والذي يستمر ليوم الأحد المقبل، ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.