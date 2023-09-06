باحث بالشئون الدولية: أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية والبشرية.. فيديو

أكد الدكتور أسامة السعيد الباحث في الشؤون الدولية، أن القارة الأفريقية تعتبر الأكثر نموا من حيث تعداد السكان.

وقال أسامة سعيد في حواره على قناة “القاهرة الإخبارية”،: "من المتوقع أن يمثل عدد سكان قارة أفريقيا ربع سكان العالم في 2050".

وأضاف أسامة السعيد: "أفريقيا تعاني من العديد من الأزمات ومنها الفقر وانعدام الأمن الغذائي".

وتابع أسامة السعيد: "أفريقيا قارة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، وتمتلك حوالي33% من موارد العالم الطبيعية وربع الأراضي الزراعية القابلة للزراعة".

وأكمل أسامة السعيد: "عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق بأفريقيا والتغيرات المناخية وانتشار الفساد يؤدي إلى عدم الاستغلال الجيد للمواد في أفريقيا".