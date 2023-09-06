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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث بالشئون الدولية: أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية والبشرية.. فيديو

أسامة السعيد
أسامة السعيد

أكد الدكتور أسامة السعيد الباحث في الشؤون الدولية، أن القارة الأفريقية تعتبر الأكثر نموا من حيث تعداد السكان.

 

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وقال أسامة سعيد في حواره على قناة “القاهرة الإخبارية”،: "من المتوقع أن يمثل عدد سكان قارة أفريقيا ربع سكان العالم في 2050".

 

وأضاف أسامة السعيد: "أفريقيا تعاني من العديد من الأزمات ومنها الفقر وانعدام الأمن الغذائي".

 

وتابع أسامة السعيد: "أفريقيا قارة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، وتمتلك حوالي33% من موارد العالم الطبيعية وربع الأراضي الزراعية القابلة للزراعة".

 

وأكمل أسامة السعيد: "عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق بأفريقيا والتغيرات المناخية  وانتشار الفساد يؤدي إلى عدم الاستغلال الجيد للمواد في أفريقيا".

 

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