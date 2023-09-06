خبير يرد على ادعاءات سائحة بريطانية بتعرضها لـ"أسوأ معاملة" في مصر

رد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في مصرعلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بعد نشرها تقريرا لسائحة بريطانية ادعت فيه أنها عاشت أسوأ تجربة لها في مصر.

قال الخبير السياحي محمد عثمان إن هناك بعض الحالات القليلة جدا والفردية من المضايقات التي يتعرض لها السائحون في مصر، لكنها حالات فردية لا تمثل السياحة المصرية.

وأوضح أن هذا الأمر يحدث في كل دول العالم وليس في مصر فقط، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار وتقدم منتج سياحي متميز للعالم أجمع، وفق تصريحاته إلى “RT”.

وكشف الخبير السياحي محمد عثمان أنه خلال زيارته إلى برشلونة بإسبانيا ضمن مجموعة تضم 5 أشخاص، تعرض 4 منهم إلى السرقة، كما تعرضوا لأعمال مضايقة في واحد من أهم شوارع مدريد وهو شارع "جران فيا"، مشيرا إلى حدوث حالة فردية لا تمثل الشعب المصري الودود، وهو ما جعل صحيفة الاندبندنت تقول إن مصر واحدة من أفضل 5 مقاصد سياحية يوصى بزيارتها هذا العام، وهو شهادة على جودة الخدمة في مصر.

وأوضح أنه لا شك في حالات استثنائية في كل مكان ولا يجب تعميمها، فأغلب السائحين يزورون مصر أكثر من مرة وبشكل متكرر لما تتمتع به من تجربة سياحية فريدة.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت تقريرا لسائحة بريطانية ادعت فيه أنها عاشت أسوأ تجربة لها في مصر.

جدير بالذكر أن مصر شهدت حالة من الرواج السياحي لم تشهدها منذ سنوات طويلة، خاصة محافظة الأقصر التي شهدت إقبالا سياحيا متميزا من الأفواج السياحية القادمة من كل مكان حول العالم لزيارة المعالم الأثرية شرقا وغربا حول عاصمة الحضارة المصرية القديمة، وسط أجواء من البهجة بين العاملين بالقطاع السياحي في مصر.

وكشفت بيانات حديثة، عن نمو كبير في إيرادات مصر من القطاع السياحي، حيث نمت بنسبة 25.7% لتسجل نحو 10.3 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2023.