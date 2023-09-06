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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب أزمة القيد.. ميدو يفتح النار على مجلس إدارة الزمالك المستقيل

صدى البلد

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري تصريحات احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بشأن ازمة قيد نادي الزمالك نتيجة عدم الالتزام بسداد غرامة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أحمد حسام ميدو في تصريحات إذاعية :

‏سبورتنج لشبونة رفض تقسيط غرامة الزمالك كانت أخر محاولة من نادي الزمالك عن طريق بعض رجال الأعمال لسداد الغرامة

‏رجال الأعمال قاموا بجمع 850 ألف دولار، وتحدثت مع سبورتنج لشبونة، وفي النهاية النادي البرتغالي رفض التقسيط وطالب بالحصول على الغرامة كاملة

‏كنا سندفع 750 ألف دولار في الوقت الحالي لرفع القيد، و750 ألف آخرين في شهر ديسمبر بضمانات، ولكنهم رفضوا بسبب عدم المصداقية في الوعود التي قدمت لهم في الفترة الماضية ".

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