حزب المستقلين الجدد: حضور الرئيس مؤتمر القضية السكانية يؤكد أهميتها لدى الدولة

أكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمؤتمر القضية السكانية يؤكد علي أن الدولة تولي هذه القضية أولوية خاصة وهامة.

ونوه رئيس حزب المستقلين الجدد، أن القضية السكانية هي بيت الداء لكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، لاسيما وأنها ترتبط ارتباط وثيق بالتنمية ومدى شعور المواطنين بناتج وعائد المشروعات القومية الإنتاجية، حيث تلتهم أى نتائج تنموية.

ورأى رئيس حزب المستقلين الجدد، أن منظور الدولة في تناول هذه القضية اختلف عن ذي قبل حيث أنها تبنت محاولة الحد من الانفجار السكاني مع الاهتمام الأكبر بتحسين جودة حياة المواطن وهذا وضح فيما تبنته الدولة في المبادرات الرئاسية للصحة والتأمين الصحي الشامل والقضاء علي العشوائيات ومبادرة حياه كريمة وغيرها من المشروعات التي تتبناها الدولة.

وشدد الحزب علي أن القضية السكانية يجب ألا تكون قضية دولة وفقط ولكن يجب أن تكون قضيه دولة وشعب وان يعي كل مواطن أهمية حل هذه القضية كسبيل مؤكد للمساعدة في التنمية المستدامة للوطن.