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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عباس شراقي يوضح مواصفات الترع الواجب تبطينها

صدى البلد

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن مشروع تبطين الترع له العديد من الفوائد فهو يعيد المظهر الجمالى للترع التى استبحرت وملئتها الشوائب ويجعل المياه تصل للأراضي الموجودة في نهايات الترع وبالتالي زيادة الانتاجية.

وأضاف شراقي ل"صدى البلد" أن الغرض الأهم من تبطين الترع هو توفير المياه، لكن بعد انتهاء المرحلة الاولى من تبطين الترع وجدنا أن التكلفة عالية جدا حيث تكلف المشروع مليارات.


وأشار خبير المياه إلى أن الترع الواجب تبطينها هي التي تستحق وبها مشاكل نظرا للتكلفة العالية للتبطين، وليس جميع ترع الجمهورية.

وأكد أن المستهدف من تبطين الترع هو  20 ألف كيلومتر لتوفير 4 مليار متر مكعب لكن المياه لا تهدر بهذه الكمية لأنها تعود لنا فى صورة مياه جوفية.

ونوه بأن بعض الترع موجودة فى أرض طينية والحركة فيها ضعيفة وبالتالي لا يجب تبطينها؛ بعكس الترع الموجودة فى أرض رملية فلابد من تبطينها، أو الترع التى لا تصل فيها المياه للنهايات فلابد من تبطينها لعلاج هذه المشكله.

وأوضح أن وزارة الرى تقوم بتبطين الترع التى لها أولوية وتطلق دليل ارشادى لأننا نعانى من أزمة اقتصادية والأموال تتجه لمشروعات أخرى .

ولفت إلى أنه فى المرحلة الأولى تم تبطين 6000 كيلو متر، ولكن اصبحت الأولوية لمشروعات أخرى أهم فى هذه المرحلة من تبطين جميع الترع رغم الفوائد الكبيرة للتبطين وأهمها الشكل الجمالى ووصول المياه لنهايات الترع.

 

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