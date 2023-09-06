عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باتفاق مع تركيا.. روسيا تعلن نبأ سارا بشأن تصدير الحبوب

علم روسيا
علم روسيا

نجحت روسيا وتركيا في التوصل إلى اتفاق حاسم لتسليم مليون طن من الحبوب.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو وأنقرة تتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، لافتة إلى أنه من المقرر الانتهاء من التفاصيل الفنية الدقيقة قريبًا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن أحدث مقترح من الأمم المتحدة بشأن اتفاق للحبوب يتضمن آلية تشبه سويفت.

وأضاف أردوغان أن المطالب الروسية بشأن صفقة الحبوب هي إدراج بنكها الزراعي في نظام سويفت وتأمين السفن.

وكانت روسيا انسحبت من المبادرة في يوليو، بعد عام تقريبًا من وساطة تركيا والأمم المتحدة فيها لضمان المرور الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والمساعدة في تسهيل الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة. وقد تسبب انسحابها في ارتفاع أسعار القمح ومخاوف بشأن الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.

روسيا تركيا وزارة الخارجية الروسية الأمم المتحدة أنقرة اتفاق مبدئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

ترشيحاتنا

يدعون إلى دين جديد.. موقف الأزهر من الحج الأونلاين |إجراءات عاجلة

الإمارات تحذر مواطنيها في اليونان | ما القصة؟

46 درجة مئوية .. حرارة شديدة تضرب القاهرة وهذه المحافظات

مايا مرسي بالمؤتمر العالمي للسكان: بتمكين المرأة تتعزز الأسر وترتقي المجتمعات وتزدهر الأمم

لماذا نهى النبي عن تشابك الأصابع ؟ احذر من فعلها في 4 أوقات

بـ غرفة نومها.. أول فيديو من منزل رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

نرجسي وكداب بس خلينا صحاب.. العجوز البريطانية تكشف القصة الكاملة مع زوجها المصري

محمد فهيم: حرصت على تجسيد تشارلي دون مكياج وإبراز معاناته ..حوار

إطلالة غير معتادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ