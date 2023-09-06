باتفاق مع تركيا.. روسيا تعلن نبأ سارا بشأن تصدير الحبوب

نجحت روسيا وتركيا في التوصل إلى اتفاق حاسم لتسليم مليون طن من الحبوب.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو وأنقرة تتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، لافتة إلى أنه من المقرر الانتهاء من التفاصيل الفنية الدقيقة قريبًا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن أحدث مقترح من الأمم المتحدة بشأن اتفاق للحبوب يتضمن آلية تشبه سويفت.

وأضاف أردوغان أن المطالب الروسية بشأن صفقة الحبوب هي إدراج بنكها الزراعي في نظام سويفت وتأمين السفن.

وكانت روسيا انسحبت من المبادرة في يوليو، بعد عام تقريبًا من وساطة تركيا والأمم المتحدة فيها لضمان المرور الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والمساعدة في تسهيل الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة. وقد تسبب انسحابها في ارتفاع أسعار القمح ومخاوف بشأن الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.