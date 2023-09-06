أستاذ بـ زراعة القاهرة يكشف قرارات مهمة بشأن تبطين الترع | خاص

قال الدكتور نادر نور الدين ، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة ، إن الترع قد بنيت منذ عهد محمد على وهي تفقد ما بين 25 الى 35% من إجمالي المياه التي تضخ خلالها، وبالتالي تبطين الترع بالمواد الأسمنتيه وتحويل بعضها إلى مواسير يخفض هذا الرقم إلى النصف ويقلل تبخير المياه إلى 10% فقط.



وأضاف نور الدين لـ "صدى البلد" أن مصر تطبق سياسات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وحماية المياه من الفقد واتخذت قرارات أهمها تبطين الترع المسامية الطينية.

وأكد على أن هدف الدولة تبطين 20000 كم من الترع، للحفاظ على المظهر الجمالي للترع وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع.

الترع عانت خلال السنوات الماضي من مشاكل عديدة ، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات ، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه ، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان ، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.