اتحاد كرة اليد يرفض جدولة المستحقات.. صدمة جديدة لجماهير الزمالك

صدم الناقد الرياضي عمرو الدرديري جماهير الزمالك بإعلانه رفض الاتحاد المصري لكرة اليد جدولة المستحقات المتأخرة على النادي مما يهدد مسيرة في بطولات كرة اليد هذا الموسم

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" الاتحاد المصري لكرة اليد يرفض محاولات جديدة من جانب نادي الزمالك لجدولة المستحقات المتأخرة

الزمالك عرض تسديد 2 مليون جنيه كاش والاتحاد طلب 4 مليون كشرط لجدولة الباقي.. والضحية فريق الكوماندوز وجماهير الزمالك التي تحترق أعصابها مما حدث !

كلنت بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك، المتواجدة حاليًا في النيجر ، لخوض السوبر الأفريقي أمام الاهلي ، تقدمت بشكوى للجنة المنظمة للبطولة، بسبب انقطاع التيار الكهربي عن الصالة المخصصة لأداء الفريق تدريباته، الأمر الذي دفع بالجهاز الفني للزمالك إلى تأخير موعد مران أمس لحين عودة التيار الكهربي.

وحرص مسؤولو بعثة الزمالك، على التقدم بشكواهم للجنة المنظمة لتفادي تكرار ماحدث في مران «الجمعة» في المران الذي سيخوضه الزمالك «السبت» استعدادًا لمواجهة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

ووصلت بعثة الزمالك ، إلى النيجر «الخميس» بعد رحلة طيران شاقة قاربت 12 ساعة واكتفى أوليفر روي المدير الفني للزمالك عقب الوصول بأداء اللاعبين بعض تدريبات فك العضلات والإطالة لتفادي تعرض أي من اللاعبين للإصابة بسبب الإرهاق من رحلة الطيران الطويلة.