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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. مرتضى منصور في محاكمة جديدة بسبب سب موظفة بجهة حكومية

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة مرتضى منصور، في الدعوى المقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية ضده بالسب والقذف.

وجاء تأجيل الجلسة السابقة لإعلان مرتضى منصور بالدعوى المدنية.


براءة أحمد عيد عبد الملك من سب مرتضى منصور

برأت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بسب مرتضى منصور.

ونظرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم في القضية رقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

رفض معارضة أبو المعاطي زكي

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت برفض المعارضة الاستئنافية لـ أبو المعاطي زكي مع تغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية بتهمة سب وقذف وتعدي وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي المحامي مرتضي منصور.

وكان مرتضى منصور تقدم بدعوى ضد الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي يتهمه فيها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي.

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