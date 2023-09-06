"وحشتوني".. تعليق مثير من مرتضى منصور بشأن انتخابات الزمالك

أثار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، العديد من التساؤلات بشأن إمكانية ترشحه في انتخابات الزمالك المقبلة.

وقال مرتضى منصور، عبر حسابه على “فيسبوك”، "سؤال احد الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك :- ما تعليقك يا مستشار عن اعتزام المئات من أعضاء الجمعية العمومية الإعلان عن البدء في حملة جمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية لإعادة انتخابك رئيساً لنادي الزمالك ؟".

وتابع :"الاجابة:- كل الشكر لله سبحانه وتعالي الذي زرع محبة الناس لي في قلوبهم .. وكل الشكر والامتنان لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين والمحترمات عايز اقولهم وحشتوني".

