109 ملايين دولار| مدينة برمنغهام البريطانية تعلن إفلاسها.. تفاصيل

بثت فضائية العربية تقريرا عن إعلان مدينة برمنغهام البريطانية إفلاسها، وذلك بعد أن اعلن مجلس المدينة أنه لم يعد قادرا على سداد ديونه فقد قدم المجلس إشعارا بوقف جميع عمليات الإنفاق باستثناء الإنفاق المتعلق بالخدمات الرئيسية في المدينة بموجب المادة ١١٤.



تواجه اليوم حكومة المدينة صعوبة في دفع قرابة ٩٠٠ مليون دولار للموظفين المطالبين بمساوة الأجور الأمر الذي دفع المسؤولين لتبادل الاتهامات حول المتسبب بهذه الأزمة.



وفي سياق متصل، فقد صرح شارون تومسون نائب رئيس المجلس: برمنغهام حصلت على تمويل بقيمة مليار جنيه إسترليني لكن حكومات المحافظين المتعاقبة أخذته.

من المتوقع أن يصل عجز المدينة للعام القادم 109 ملايين دولار أمريكي

توقع مجلس المدينة ان يبلغ عجز الميزانية للعام القادم ١٠٩ ملايين دولار أمريكي وهو ما ستكون له تأثيرات على سكان برمنغهام البالغ عددهم ١.١٥ مليون نسمة.