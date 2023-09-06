عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

109 ملايين دولار| مدينة برمنغهام البريطانية تعلن إفلاسها.. تفاصيل

إعلان مدينة برمنغهام
إعلان مدينة برمنغهام البريطانية إفلاسها

بثت فضائية العربية تقريرا عن إعلان مدينة برمنغهام البريطانية إفلاسها، وذلك بعد أن اعلن مجلس المدينة أنه لم يعد قادرا على سداد ديونه فقد قدم المجلس إشعارا بوقف جميع عمليات الإنفاق باستثناء الإنفاق المتعلق بالخدمات الرئيسية في المدينة بموجب المادة ١١٤.


تواجه اليوم حكومة المدينة صعوبة في دفع قرابة ٩٠٠ مليون دولار للموظفين المطالبين بمساوة الأجور الأمر الذي دفع المسؤولين لتبادل الاتهامات حول المتسبب بهذه الأزمة.


وفي سياق متصل، فقد صرح شارون تومسون نائب رئيس المجلس: برمنغهام حصلت على تمويل بقيمة مليار جنيه إسترليني لكن حكومات المحافظين المتعاقبة أخذته.

من المتوقع أن يصل عجز المدينة للعام القادم 109 ملايين دولار أمريكي

توقع مجلس المدينة ان يبلغ عجز الميزانية للعام القادم ١٠٩ ملايين دولار أمريكي  وهو ما ستكون له تأثيرات على سكان برمنغهام البالغ عددهم ١.١٥ مليون نسمة.

مدينة برمنغهام برمنغهام البريطانية تبادل الاتهامات حكومات المحافظين إفلاسها اعلن مجلس المدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الطريق الى عشماوي..خناقة على ليلة حمراء مع هالة أنهت حياة عشيقها وسط الزراعات

ذخائر يورانيوم منضب.. أمريكا تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

تكلف مليارات.. خبراء يوضحون أهمية تبطين الترع وحالات ممنوع فيها التأهيل

مرتضى منصور أمام المحكمة غدا بسبب محمود الخطيب

مجتمع مغلق عن الانفتاح الأمريكي| أسرار الجالية اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة بالولايات المتحدة.. الإنترنت ممنوع

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

نرجسي وكداب بس خلينا صحاب.. العجوز البريطانية تكشف القصة الكاملة مع زوجها المصري

محمد فهيم: حرصت على تجسيد تشارلي دون مكياج وإبراز معاناته ..حوار

إطلالة غير معتادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ