ذخائر يورانيوم منضب.. أمريكا تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بما في ذلك الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، وأضاف البيت الأبيض أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ هيمارس وجافلين ودبابات أبرامز.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب، في إطار حزمة مساعدات قيمتها 175 مليون دولار.

وقال البنتاج ون في بيان إن القذائف عيار 120 ملم مخصصة للدبابات الأمريكية إم1 أبرامز، في إشارة إلى الدبابات التي وعدت بها واشنطن كييف.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إنه من المتوقع أن يعلن الوزير أنتوني بلينكن الذي يزور حاليًا كييف عن حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية في زمن الحرب بقيمة تزيد على مليار دولار.

وأجرى بلينكن، وهو أول مسؤول أمريكي كبير يزور كييف منذ بدء الهجوم المضاد في أوائل يونيو، محادثات مع وزير الخارجية دميترو كوليبا ثم الرئيس فولوديمير زيلينسكي.