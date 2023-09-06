عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذخائر يورانيوم منضب.. أمريكا تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

علم أمريكا
علم أمريكا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بما في ذلك الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، وأضاف البيت الأبيض أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ هيمارس وجافلين ودبابات أبرامز.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب، في إطار حزمة مساعدات قيمتها 175 مليون دولار.

وقال البنتاجون في بيان إن القذائف عيار 120 ملم مخصصة للدبابات الأمريكية إم1 أبرامز، في إشارة إلى الدبابات التي وعدت بها واشنطن كييف.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إنه من المتوقع أن يعلن الوزير أنتوني بلينكن الذي يزور حاليًا كييف عن حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية في زمن الحرب بقيمة تزيد على مليار دولار.

وأجرى بلينكن، وهو أول مسؤول أمريكي كبير يزور كييف منذ بدء الهجوم المضاد في أوائل يونيو، محادثات مع وزير الخارجية دميترو كوليبا ثم الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

الهجوم المضاد البيت الأبيض الدفاع الأمريكية الرئيس فولوديمير زيلينسكي المساعدات العسكرية الولايات المتحدة الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الطريق الى عشماوي..خناقة على ليلة حمراء مع هالة أنهت حياة عشيقها وسط الزراعات

ذخائر يورانيوم منضب.. أمريكا تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

تكلف مليارات.. خبراء يوضحون أهمية تبطين الترع وحالات ممنوع فيها التأهيل

مرتضى منصور أمام المحكمة غدا بسبب محمود الخطيب

مجتمع مغلق عن الانفتاح الأمريكي| أسرار الجالية اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة بالولايات المتحدة.. الإنترنت ممنوع

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

نرجسي وكداب بس خلينا صحاب.. العجوز البريطانية تكشف القصة الكاملة مع زوجها المصري

محمد فهيم: حرصت على تجسيد تشارلي دون مكياج وإبراز معاناته ..حوار

إطلالة غير معتادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ