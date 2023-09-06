المصريين الأحرار يكثف دورات آليات التواصل المرنة ومنهجية الإدارة للحملة الشعبية الرئاسية

عقد حزب المصريين الأحرار دورة تدريبية لتأهيل المدربين علي ادارة الوقت ومنهجية التغيير لتساهم في تصحيح المفاهيم لدى العوام وللرد علي الشائعات المُثارة من أبواق الإعلام المأجور علي مصر، كما عقد محاضرة حول الإدارة المرنة للتوعية.

يأتي ذلك في ضوء خطوات الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات 2024/2030 واعتباره مرشح الحزب، وتكثيف دورات تأهيل وإعداد مدربين الحزب و المنظمون للحملة علي التعامل المباشر مع الشارع.

دورة تدريبية لتأهيل المدربين

وباشر التنظيم ريمون ناجى عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي، وحاضر الجلسة الأولي حازم هلال عضو المكتب السياسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلاء الشيخ مساعد مدير المركز الإعلامي.

وشهدت الدورة تفاعل من الحضور ونقاش تبادل الاراء بشان التعامل مع الشارع ونشر التوعية والتوضيح للمخاطر وايضا مجريات ومسار الدولة المصرية للمضي قدما في بناء الجمهورية الجديدة، والردود علي تساؤلات المواطنين في كافة المناحي بطريقة مرنة وقيم الحضور الاستفادة من التدريبات والتي جاءت غالبيتها في إطار الأهمية والتأثير.



كما أن الحزب يواصل بتوجيهات الدكتور عصام خليل التدريبات المكثفة في كل ما يخدم حملة الحزب للمرشح الرئاسي، وايضا في إطار إعلاء الوعي لدي الشباب وتصحيح الصورة المغلوطة والوقوف علي الحقوق والواجبات اللازمة في الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وحضر الدورة عدد من أعضاء الهيئة العليا بينهم وجيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين، وسلطان الزعيري أمين محافظة مطروح، وإيهاب رجب.