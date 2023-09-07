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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مستقبل العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.. ندوة بنقابة الصحفيين

صدى البلد

قال الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية، إنه كان خلال السبعينات صراعات عربية وغربية، وبعد عدة أعوام عادت من جديد وأصبحت الآن الصراعات داخلية وعالمية مثل روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أن الصراعات تحول نموذجها من صراعات بين دول عربية أساسا إلى صراعات داخل الدول العربية وعندنا الآن سوريا و ليبيا و اليمن و السودان إضافة إلى حالات من عدم الاستقرار موجودة في البلاد مثل لبنان مثل العراق.

مستقبل العالم العربى فى ظل المتغيرات الاقليمية والدولية

وأشار إلى أن هذه الصراعات تهدد إذا استمرت لفترة طويلة سيحدث تفكيك للدول العربية، جاء ذلك خلال الندوة النقاشية عن "مستقبل العالم العربى فى ظل المتغيرات الاقليمية والدولية"  بالقاعة المستديرة بالنقابة الصحفيين برعلية وتنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين.

وأضاف الدكتور أحمد هناك جيلا جديدا من الحكام في بعض الدول العربية، وخاصة في الخليج وهم يتبعون سياسات جديدة حتى الآن إيجابية سواء التعاوني مع دول المحيط الإقليمي أو من منظور النهج المستقل في مواجهة القوى الدولية، ونرى الآن موقف السعودية والإمارات والنظام العربي كله.

نظمت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي مساء الأربعاء، ندوة ومناقشة حوارية عن "مستقبل العالم العربى فى ظل المتغيرات الاقليمية والدولية" .

عقدت الندوة  بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بنقابة الصحفيين بحضور عددا من الصحفيين والشخصيات العامة .

تحدث فى الندوة  د. أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية والسفير د. عزت سعد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية وسفير مصر الأسبق بموسكو ود. مغاوري شلبى الخبير في الاقتصاد الدولى واللواء د. محمود خليفة مستشار أمين عام جامعة الدول العربية للشئون العسكرية.

وادار الحوار د. أبوبكر الدسوقى مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام.

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