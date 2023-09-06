عاجل
أول تعليق سوداني علي قرار أمريكا بفرض عقوبات علي مليشيات الدعم السريع النشرة الدينية| مستشار شيخ الأزهر للوافدين تكرم الفائزين في ورش عمل فن الكاريكاتير.. وملتقى شبهات وردود بالجامع الأزهر يعدد فوائد الأمن العلمي على الأوطان ملك الفئة المتوسطة.. مبيعات تفوق التوقعات لهاتف ريلمي Realme Narzo N53 جامعة حلوان : نعمل على تطوير قطاع المستشفيات .. وقنديل : خطة لإنشاء مجمع طبي يخدم 4 ملايين مواطن زاهي حواس: أريد مليون توقيع علي حملتي الوطنية لاسترجاع حجر رشيد ..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

نشر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، منشورًا يعلق فيه على حقيقه اعتزام المئات من أعضاء الجمعية العمومية لجمع توقيعات لعودته إلى النادي.

وكتب “منصور” من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "سؤال أحد الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك : ما تعليقك يا مستشار عن اعتزام المئات من أعضاء الجمعية العمومية الإعلان عن البدء في حملة جمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية لإعادة انتخابك رئيساً لنادي الزمالك.

مرتضى منصور أمام المحكمة غدا بسبب محمود الخطيب

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

وأضاف “منصور” في منشوره على الفيس بوك: "الإجابة:- كل الشكر لله سبحانه وتعالي الذي زرع محبة الناس لي في قلوبهم .. وكل الشكر والامتنان لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين والمحترمات 
عايز أقولهم … وحشتوني".

مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك الجمعيه العموميه اخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

موضوعات متعلقة

شوبير يزف بشرى سارة لمحبي محمد صلاح

اتحاد كرة اليد يرفض جدولة المستحقات.. صدمة جديدة لجماهير الزمالك

بسبب أزمة القيد.. ميدو يفتح النار على مجلس إدارة الزمالك المستقيل

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بـ رواتب عالية | فرص عمل لشباب هذه المناطق بمصر

رخص السيارات | إعلان مهم من وزارة التخطيط

حرية علي بونجو | إعلان رسمي من الرئيس الانتقالي لـ الجابون

لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة التحركات أونلاين

مصري يشارك في تجربة محاكاة الرحلة الروسية إلى القمر سيريوس

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

ماذا يحدث بجسمك عند تناول البلح العجوة

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ