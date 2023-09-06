وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

نشر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، منشورًا يعلق فيه على حقيقه اعتزام المئات من أعضاء الجمعية العمومية لجمع توقيعات لعودته إلى النادي.

وكتب “منصور” من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "سؤال أحد الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك : ما تعليقك يا مستشار عن اعتزام المئات من أعضاء الجمعية العمومية الإعلان عن البدء في حملة جمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية لإعادة انتخابك رئيساً لنادي الزمالك.

وأضاف “منصور” في منشوره على الفيس بوك: "الإجابة:- كل الشكر لله سبحانه وتعالي الذي زرع محبة الناس لي في قلوبهم .. وكل الشكر والامتنان لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين والمحترمات

عايز أقولهم … وحشتوني".