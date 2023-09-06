عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب المستقلين الجدد : تصريحات حملة طنطاوي بالترحيب بالإخوان مرفوضة |خاص

أحمد طنطاوي النائب
أحمد طنطاوي النائب السابق والمرشح المحتمل للرئاسة

قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن عودة جماعية الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي، أمر مرفوض على الإطلاق، وهو يتنافى مع النصوص الدستورية، مستنكرًا في هذا الصدد تصريحات نسبت إلى حملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد طنطاوي، تتعلق بعدم ممانعتها عودة جماعة الإخوان للمشهد.

وأضاف "عناني" ـ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ـ أن وجود هذا الفصيل داخل المجتمع المصري، أدى إلى وجود مشاكل كبيرة جدا منذ عام 2011، وكاد أن يتم اختطاف هذا الوطن لولا ثورة 30 يونيو، وبالتالي نحن نرفض عودتها على الإطلاق.

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد، إلى أنه يرفض جملة وتفصيلا عودة جماعة الإخوان للمشهد السياسي من جديد، لأن الشعب المصري أيضًا رافض لهذا الفصيل، الذي يعد تواجده مخالفا للقانون والدستور.

وكانت حملة أحمد طنطاوي، قد أكدت في تصريحات منسوبة لها، أن البرنامج الرئاسي للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي يرحب بجماعة الاخوان وعودتهم للمشهد السياسي المصري وليس من الطبيعي أن نستبعد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومى المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

موضوعات متعلقة

كتب شهادة سقوطه مبكرا.. رئيس حزب الاتحاد: حملة أحمد الطنطاوي أكدت أنه مرشح الإخوان

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

برلماني: قانون التحالف الوطني يرسخ لتوحيد جهود المجتمع المدني وزيادة مساهماته

مستقبل وطن الشروق ينظم قافلة طبية مجانية لأهالي المدينة.. السبت المقبل

قانونية مستقبل وطن: لدينا بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتوطين الصناعة أولوية كبرى

منها اعتماد الخطة العامة السنوية..9 اختصاصات للجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي

مشروع قانون العمل الجديد يحدد شروط ورسوم مزاولة الحرف.. تفاصيل

ممثل حزب العدل: لماذا لا تكون الرخصة الذهبية للصناعات الاستراتيجية قاعدة عمل الصناعة

ترشيحاتنا

رأي صادم للناقد طارق الشناوي عن فيلم أولاد حريم كريم

حقيقة رفض شريهان لـ هنيدي في الفوازير | مخرج شهير يكشف

تنسيق الدبلومات الفنية 2023..ننشر الكليات والمعاهد التي تقبل خريج الدبلوم التجاري

حل قوات الدعم.. البرهان يصدر مرسوما عاجلا

غياب رونالدو ووجود صلاح .. اللاعبون المرشحون للفوز بالكرة الذهبية |القائمة كاملة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

ماذا يحدث بجسمك عند تناول البلح العجوة

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

نرجسي وكداب بس خلينا صحاب.. العجوز البريطانية تكشف القصة الكاملة مع زوجها المصري

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ