حملة تموينية لضبط سيارات بيع المواد الغذائية ببورسعيد

تمكنت حملة مكبرة بقيادة محمد عوض وكيل وزارة التموين فى بورسعيد من ضبط سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية مختلفة بهدف خداع المواطنين بالأصناف والأوزان
وكشف وكيل تموين بورسعيد عقب ضبط السيارة الربع نقل اكتوائها على كمية تقدر ب 2.100 طن أرز مجهول المصدر ومتلاعــب فى أوزانـــه وكمية تقدر ب 1000كيس ملح ماركات تجارية غير معروفة مجهولة المصدر
كما كشف وكيل تموين بورسعيد احتواء السيارة على كمية تقدر ب 200 كجم من السكر متلاعب فى أوزانه لـــغش المواطنين وكمية تقدر ب 60 زجاجه بلاستيكية زيت زيتون غير مطابق للمواصفات بالاضافة الى كمية تقدر ب 5 كراتين من زيت الطعام ماركة تجارية مجهولة غير معلومة المصدر .
وشدد وكيل تموين بورسعيد انه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة لحين صدور قرار النيابة .
وشدد محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد أن الضرب سيكون بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه بالتلاعب أو بغش المواطنين.
وايهاب وكيل تموين بورسعيد اابمواطنين بالإبلاغ عن أى سيارة تجوب المدينة لبيع المواد الغذائية حال إثبات أنها تقوم ببيع سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية وسوف يتم التعامل معها فوراً حفاظاً على صحة المواطنين .