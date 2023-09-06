حملة تموينية لضبط سيارات بيع المواد الغذائية ببورسعيد

تمكنت حملة مكبرة بقيادة محمد عوض وكيل وزارة التموين فى بورسعيد من ضبط سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية مختلفة بهدف خداع المواطنين بالأصناف والأوزان

وكشف وكيل تموين بورسعيد عقب ضبط السيارة الربع نقل اكتوائها على كمية تقدر ب 2.100 طن أرز مجهول المصدر ومتلاعــب فى أوزانـــه وكمية تقدر ب 1000كيس ملح ماركات تجارية غير معروفة مجهولة المصدر



كما كشف وكيل تموين بورسعيد احتواء السيارة على كمية تقدر ب 200 كجم من السكر متلاعب فى أوزانه لـــغش المواطنين وكمية تقدر ب 60 زجاجه بلاستيكية زيت زيتون غير مطابق للمواصفات بالاضافة الى كمية تقدر ب 5 كراتين من زيت الطعام ماركة تجارية مجهولة غير معلومة المصدر .

وشدد وكيل تموين بورسعيد انه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة لحين صدور قرار النيابة .



مدير تموين بورسعيد يناشد المواطنين الإبلاغ عن أى سيارة تقوم ببيع سلع مجهولة ا FB_IMG_1694026315601 FB_IMG_1694026313381 FB_IMG_1694026311132 FB_IMG_1694026308599 FB_IMG_1694026306472



وشدد محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد أن الضرب سيكون بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه بالتلاعب أو بغش المواطنين.

وايهاب وكيل تموين بورسعيد اابمواطنين بالإبلاغ عن أى سيارة تجوب المدينة لبيع المواد الغذائية حال إثبات أنها تقوم ببيع سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية وسوف يتم التعامل معها فوراً حفاظاً على صحة المواطنين .