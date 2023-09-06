رأي صادم للناقد طارق الشناوي عن فيلم أولاد حريم كريم

أبدى الناقد الفني طارق الشناوي رأيه فى فيلم أولاد حريم كريم والذى طرح فى السينمات منذ ما يقرب من أسبوع.



وأكد الشناوي فى لقائه ببرنامج et بالعربي أن فيلم أولاد حريم كريم من أسوأ الأفلام السينمائية خلال هذا الموسم.



وأضاف الشناوي أن علي إدريس مخرج الفيلم وزينب عزيز مؤلفة العمل قدما عملا ليس له علاقة بفن السينما.



وتابع الشناوي أن مصطفى قمر بطل العمل لا يزال يعيش فى زمن السينما القديمة دون مراعاة التطورات التي طرأت على السينما فى السنوات القليلة الماضية.



طرح فيلم أولاد حريم كريم

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت فيلم أولاد حريم كريم يوم 30 من شهر أغسطس الماضي فى جميع السينمات وأقيم العرض الخاص للفيلم داخل سينما مول مصر بالسادس من أكتوبر وبحضور جميع فريق العمل.

أبطال أولاد حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.