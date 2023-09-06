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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رخص السيارات | إعلان مهم من وزارة التخطيط

أشرف عبد الحفيظ
أشرف عبد الحفيظ

قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، إننا تعاونا مع كل من وزارتي العدل والخارجية، لتقديم خدمات التوكيلات والمرور والجوازات، متابعا، أصبح يمكننا تقديم فحص للسيارة وتجديد للرخص.

وأضاف "أشرف عبد الحفيظ" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المراكز التكنولوجية ستضم خدمات السجل التجاري والتأمينات والتنمية الصناعية، متابعا:  300 مركز تكنولوجي، وهناك زيادة في هذه المراكز في الأيام المقبلة، ونستهدف قبل نهاية 2025 أن نتواجد في كافة المحافظات.

واسترسل: قدمنا ما يقارب من 230 مليون معاملة خلال 3 سنوات تقريبا، خاصة في خدمات المحليات، كما أن نسبة رضاء المواطنين تجاة الخدمات المقدمة تفوق الـ 90%.
 

التخطيط السجل التجاري التأمينات التنمية الصناعية اخبار التوك شو

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