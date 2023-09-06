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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن الإسكندرية يبدأ سلسلة اجتماعات تنظيمية لمساندة الدولة المصرية

اجتماعات تنظيمية
اجتماعات تنظيمية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

بدأ النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم، سلسلة اجتماعات تنظيمية مع أمانات الأقسام بالمحافظة، تضمنت أقسام المنتزه أول والمنتزه ثان والمنتزه ثالث، والرمل أول والرمل ثان، وذلك لمناقشة سبل دعم انتشار الحزب في الشارع وحل مشاكل المواطنين وسبل مساندة الدولة المصرية.

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وأكد النائب رزق راغب ضيف الله أهمية حشد كافة الجهود من جميع الأمناء النوعيين وأمناء الوحدات الحزبية لزيادة تواجد الحزب في الشارع وتكثيف التواصل بين أمانات الأقسام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتواصل بشكل فعال مع كافة القواعد الحزبية لحل مشاكل المواطنين.


وطالب أمين المحافظة من الجميع تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة وتنفيذ التكيفات الحزبية من أجل مساندة الدولة المصرية في معركة البناء والتنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم المواطن وتقديم كافة الخدمات للمواطنين في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، والذي يضع المواطن في مقدمة أولوياته، وذلك بالتعاون مع الكتلة البرلمانية للحزب بالإسكندرية.


وأكد النائب خالد شلبي، أمين التنظيم عضو مجلس النواب، أهمية تعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، موجها الأمناء النوعيين بتنشيط العمل الحزبي كل في مجاله من أجل دعم انتشار الحزب داخل المحافظة ووسط المواطنين.


وأكد على ضرورة العمل يدا واحدة، وفقًا لخطة عمل واضحة، لتفعيل مهام عمل الحزب، خلال الفترة القادمة، وتلبيه حاجات ورغبات المواطنين، مطالبًا جميع الأمناء النوعيين بتنشيط دور الحزب في جميع أنحاء المحافظة، ليكون حزب مستقبل وطن نموذجا مشرفا للعمل الحزبي داخل الثغر.


جاء ذلك بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء الأقسام وعدد من الأمناء النوعيين وأمناء الوحدات الحزبية.

 

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