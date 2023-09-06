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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مساعد وزير التموين يكشف كواليس جلسة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

صدى البلد

كشف الدكتور مدحت نافع مساعد وزير التموين والخبير الاقتصادي كواليس جلسة المحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطني.

الموضوعات الاقتصادية متشابكة وكثيرة

وأوضح نافع في مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديدة  المذاع عبر فضائية etc،  أن الموضوعات الاقتصادية متشابكة وكثيرة، والحلول المشتركة كثيرة للغاية، متابعاً:" أزمة التضخم على سبيل المثال في الحقيقة أزمة لها أثر أكثر من بعد، ومؤثرة على كل بيت وفضلا عن هذا اعتبرها هي الضريبة التي يدفعها الفقراء والاغنياء على السواء"

وأشار  مساعد وزير التموين والخبير الاقتصادي ،إلي أن مسألة التضخم جانب كبير منها جدا مستورد من الخارج، ويتصل بالدولار الأقوى نسبيا نتيجة السياسات  النقدية في الولايات المتحدة الذي كان يرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم،  مشكلة سعر الصرف كانت مؤثرة بشكل كبير وفي حاجة نسميها أثر التمرير  من سعر الصرف إلى الأسعار السلع والخدمات نحن نعتمد شكل كبير على الاستيراد لإشباع الحاجات الأساسية، مما انعكس  على الاغذية والمشروبات التي زادت تضخم بنسبة 68% سنويا، والتي ظهر فيها جدا انخفاض مستوى الانتاج المحلي، لافتا إلي توجيه الرئيس بالعلاج الجذري وهو زيادة الإنتاج  وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعات والانتاج الحل طويل الأجل والمستدام.
 

التموين الحوار الوطني المحور الاقتصادي مصر التضخم

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