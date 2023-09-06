لهذا السبب .. تحديد موعد تقديم لائحة اتهام ضد هانتر بايدن

أعلن مدعون فيدراليون في واشنطن، أنهم يخططون لتقديم لائحة اتهام ضد هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المدعون الفيدراليون إنهم يخططون لتوجيه الاتهام إلى هانتر بايدن بحلول 29 سبتمبر الجاري.

وأضافت الوكالة أنه من غير الواضح ماهية التهم التي سيواجهها هانتر بايدن.

وفي وقت سابق، قال مكتب المحامي الخاص في مذكرة للمحكمة إن الحكومة تعتزم السعي لإعادة لائحة الاتهام في قضية حيازة السلام ومن المتوقع أن يقدم محامو بايدن ملفاتهم الخاصة

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "المستشار الخاص ديفيد فايس يعتزم تقديم لائحة اتهام ضد نجل بايدن، فيما يتعلق بتهم الأسلحة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكان هانتر بايدن قد توصل سابقًا إلى اتفاق يتعلق بتهمة حيازة سلاح كان من شأنه أن يسمح له بتجنب الملاحقة القضائية إذا استوفى شروطًا معينة على مدار 24 شهرًا. بمجرد انهيار صفقة الإقرار بالذنب في المحكمة، أصبح مستقبل صفقة السلاح في طي النسيان.