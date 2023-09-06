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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلاوية في انتخابات الزمالك .. ناقد رياضي يكشف نبأ مهمًا

صدى البلد

علق الناقد الرياضي أحمد الخضري على تقدم عدد من المنتمين إلى النادي الأهلي إلى الانضمام لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وكتب الخضري من خلال حسابه على تويتر :" أهلاوية في انتخابات الزمالك".

تقدمت مروة أمير رفاعي عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك بأوراق ترشحها لانتخابات النادي المقبلة على منصب العضوية فوق السن.

وسبق وتقدم اليوم أشرف إمام عبد السلام  عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك بأوراق ترشحه لانتخابات النادي المقبلة على مقعد العضوية فوق السن كما تقدمت اليوم حمدية كمال علي عضو الجمعية العمومية ولاعبة الكرة الطائرة السابقة بالنادي ، بأوراق ترشحها للانتخابات ا على منصب العضوية فوق السن.

وفتح في العاشرة صباح اليوم الأربعاء  6 سبتمبر اليوم الثالث لتلقي طلبات  الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، والذي يستمر ليوم الأحد المقبل، ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتقدم في أول يوم  كل من كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي  ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم أمس ماجد فاروق الحنبلي عضو الجمعية العمومة لنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة للنادي الأبيض.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة  وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

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