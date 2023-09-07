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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة تحضير مسقعة بالدجاج

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير مسقعة بالدجاج.

المقادير:
ثمرة كبيرة من الباذنجان الرومي

ملعقة كبيرة من الملح
بصلة كبيرة مقطعة
نصف ملعقة صغيرة من التوابل المختلفة
كوب من معجون الطماطم المعلب
500 جم من صدور الدجاج المخلية
ثلث كوب من أوراق البقدونس المقطعة
زيت نباتي للقلي
كوب زبادي
ثلثا كوب جبن شيدر أو بارميزان (حسب رغبتك)
طريقة التحضير:
سخني الفرن في درجة حرارة 220 درجة..
اغسلي صدور الدجاج جيدا ثم قطعيها إلى شرائح متوسطة السُمك وضعيها جانبا.
قشري الباذنجان وقطعيه شرائح ثم ضعيه في طبق وعليه كمية من الملح و ضعيه جانبا لمدة 15 دقيقة.
أحضري مقلاة، سخني فيها الزيت النباتي وضعي فيها شرائح الباذنجان وقلّبي على الجانبين لمدة من 3 إلى 4 دقائق حتى يصبح لونه ذهبيا ثم ارفعيه من على النار وضعي الباذنجان في طبق حجمه مناسب.
أعيدي المقلاة إلى النار واخفضي درجة الحرارة ثم أضيفي شرائح البصل وقلّبي لمدة من 3 إلى أربع دقائق، أضيفي الطماطم مع الاستمرار في التقليب لمدة من 2 إلى 3 دقائق ثم أضيفي شرائح الدجاج والبقدونس وغطي المقلاة واتركيها لمدة من 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج ثم ارفعيها من على النار.
أحضري صينية حجمها مناسب، ضعي فيها نصف كمية شرائح الباذنجان المقلية وعليها خليط الدجاج والطماطم وضعي المتبقي من الباذنجان على السطح ثم انثري الجبن.
ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة ثم أخرجي الصينية من الفرن وقدميها ساخنة واستمتعي مع أسرتك بالمذاق اللذيذ.

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