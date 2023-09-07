فوائد خارقة لتناول الخرشوف| تعرف عليها

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الخرشوف.

فوائد الخرشوف..

1التقليل من الأعراض المرافقة لعسر الهضم ، كالغثيان ، والانتفاخ ، وآلام المعدة ، والإسهال أو الإمساك ، وفقدان الشهية.

2الحماية من أمراض القلب ، وذلك لاحتوائه على فيتامينات ب ، مثل الفولات ، والذي يساعد على تنظيم مستويات الهوموسيستين في الجسم.

3 المساعدة على امتصاص الحديد ، والتئام الجروح ، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج ، كما أنّه يعدّ مفيداً لصحة الجلد.

4الإسهام في تكوين العظام ، والمحافظة عليها، وذلك لأنّه يُعدّ مصدراً لفيتامين ك.

5المساعدة على تحويل الكربوهيدرات ، والبروتينات ، والدهون إلى طاقة ، وذلك لاحتوائه على عنصر المغنيسيوم ، والذي يُعدّ أحد العناصر الغذائيّة المهمّة لصحّة العظام ، والعضلات ، والأعصاب ، والقلب.

6 التعزيز من صحّة الأمعاء ، وتحفيز نموّ البكتيريا المفيدة في القولون، وقد يساعد على خفض مستويات الكولسترول ، وتنظيم مستويات السكر في الدم ، ويعود ذلك لاحتوائه على كميةٍ جيدةٍ من الألياف ، وبالأخصّ فإنّها تحتوي على نوعٍ من الألياف القابلة للذوبان والتي تدعى الإينولين ، والذي يُعدّ مفيداً لبكتيريا القولون.