عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد خارقة لتناول الخرشوف| تعرف عليها

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الخرشوف.

 

فوائد الخرشوف..

1التقليل من الأعراض المرافقة لعسر الهضم ، كالغثيان ، والانتفاخ ، وآلام المعدة ، والإسهال أو الإمساك ، وفقدان الشهية.

2الحماية من أمراض القلب ، وذلك لاحتوائه على فيتامينات ب ، مثل الفولات ، والذي يساعد على تنظيم مستويات الهوموسيستين في الجسم.

3 المساعدة على امتصاص الحديد ، والتئام الجروح ، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج ، كما أنّه يعدّ مفيداً لصحة الجلد.

4الإسهام في تكوين العظام ، والمحافظة عليها، وذلك لأنّه يُعدّ مصدراً لفيتامين ك.

5المساعدة على تحويل الكربوهيدرات ، والبروتينات ، والدهون إلى طاقة ، وذلك لاحتوائه على عنصر المغنيسيوم ، والذي يُعدّ أحد العناصر الغذائيّة المهمّة لصحّة العظام ، والعضلات ، والأعصاب ، والقلب.

6 التعزيز من صحّة الأمعاء ، وتحفيز نموّ البكتيريا المفيدة في القولون، وقد يساعد على خفض مستويات الكولسترول ، وتنظيم مستويات السكر في الدم ، ويعود ذلك لاحتوائه على كميةٍ جيدةٍ من الألياف ، وبالأخصّ فإنّها تحتوي على نوعٍ من الألياف القابلة للذوبان والتي تدعى الإينولين ، والذي يُعدّ مفيداً لبكتيريا القولون.

الخرشوف التئام الجروح البروتينات والدهون السكر في الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

8 علامات تظهر على القدم.. تعرف على أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول

طريقة تحضير شوربة الكرنب دايت

طريقة تحضير شوربة كرات اللحم والذرة

فوائد مذهلة لتناول كبدة الدجاج | تعرف عليها

أجمل إطلالات رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكاو؟

الحماية من السكري.. فوائد الجوافة للحامل

كيفية تسريع التسنين عند الأطفال

ترشيحاتنا

مستقبل العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.. ندوة بنقابة الصحفيين

بعد الاحتفال على طريقته.. أحمد عبد القادر لكريستيانو رونالدو: ربنا يسترها عليك

أوسوريو مقتنع بقدرات أوباما.. وتعويض زيزو بعقد إعلاني للبقاء في الزمالك

رياح عاصفة تدمر سوقًا شعبية في السعودية | شاهد

عمرو اديب يتصدر التريند بعد إثارة الجدل عن الثوب السعودي

على طريقة أحمد سعد.. مطرب شاب بقميص شفاف في حفل مهرجان القلعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول الخرشوف| تعرف عليها

طريقة تحضير مسقعة بالدجاج

بالدانتيل الأسود.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها

حقي أحلم بالفوز|كيف يرى مدرب اتحاد العاصمة مواجهة الأهلي.. ومصير إذاعة المباراة بعد أزمة بي إن سبورتس؟

فيديو

مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق في السماء.. ما قصتها؟

هل المهرجانات السبب.. الملحن محمد يحيى يكشف سر تغير عمرو دياب

لسبب لا يمكن تخيله.. طائرة أمريكية تقوم بالهبوط اضطرارايا

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ