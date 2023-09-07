اليورانيوم المنضب.. مساعدات أمريكية لأوكرانيا تشعل غضب روسيا

عرضت فضائية “ القاهرة الإخبارية”، تقريرا يرصد اشتعال الأوضاع بين روسيا والغرب بعد قرار أمريكا يتقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وأوضح التقرير أن المساعدات الامريكية لاوكرانيا عبارة عن ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وتابع التقرير أن بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يزور كييف في وقت بلغ الصراع الغربية الروسي ذروته.

وأكمل التقرير أن ذخائر اليورانيوم المنضبة تعد جزءً من حزمة مساعدة عسكرية جديدة إلى كييف، ومن المقرر أن يعلن موعد تسليمها الأسبوع المقبل.

ولفت التقرير إلى أن امريكا تستعد لتسليم كييف دبابات أبرامز التي يتمكن الجيش الأوكراني خلالها من إطلاق ذخائر اليورانيوم المنضب لتدمير الدبابات الروسية خلال الهجوم المضاد .