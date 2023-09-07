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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين للحكومة: "اعملوا حمامات فى الشارع مينفعش نعيش وإحنا مزنوقين"

أكدت الإعلامي تامر أمين، أن الدولة المصرية أيقنت أن دورها هو المحافظة على الناس وتقديم الخدمة العامة إليهم أينما كانوا، حتى لو تكلفت مصروفات أو أعباء سواء مالية أو تكنولوجية لتأسيس هذا المشروع.

 قرار رئيس الوزراء بالتوجيه بدراسة نشر أجهزة تعالج توقف القلب المفاجئ

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، أن قرار رئيس الوزراء بالتوجيه بدراسة نشر أجهزة تعالج توقف القلب المفاجئ بالأماكن العامة، متابعاً: "بأنها بداية صح.. فكرة الأمان لا بد أن تكون خدمة مقدمة وشائعة، الأمان في كل حالاته، وبالتأكيد لا يوجد أمان أهم من أمان الروح".

ووجه الإعلامي تامر أمين رسالة للحكومة، قائلًا: "اعملوا حمامات في الشارع، يعني ينفع نعيش واحنا مزنوقين؟ والعبقري هو من سمى الحمام في العامية ببيت الراحة". 

 

تامر امين الدولة المصرية مصروفات رئيس الوزراء حمامات

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