وزير الري يناقش قواعد صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى وزيادة الحوافز

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمناقشة قواعد صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى تفعيلا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ بمناسبة مرور أول ثلاثة أشهر من العام المالي الجديد ، وسبل زيادة الحوافز المقدمة للمتميزين من العاملين بالوزارة ، وإيجاد موارد التمويل اللازمة ، وزيادة إيرادات الوزارة .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الاستاذ الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة ، والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، و الأستاذ عبد اللطيف عطية رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية بديوان عام الوزارة ، والأستاذ محمد عبد الغفار مدير عام الشئون المالية بمصلحة الرى .