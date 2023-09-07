أخبار مصر على مدار 24ساعة.. كبير الأثريين يوجّه رسالة للقيادة السياسية.. خاص

أخبار مصر.. طالب مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار بتنظيم مؤتمر صحفي نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي لعودة آثارنا من المتحف البريطاني... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بسبب محمد صلاح | كبير الأثريين يوجّه رسالة للقيادة السياسية بالدولة .. خاص

قال مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن هناك سرقات للآثار المصرية في عهد قديم ، منها تمثال رمسيس الثاني الذي ظهر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في صورة معه ، والذي سرق من البر الغربي بالأقصر من معبد الرمسيوم الذى سرق على يد شخص يدعى جيوفاني باتيستا بلزوني.

الأردن يستضيف حدثًا مهمًا في سياحة المغامرة

تستضيف هيئة تنشيط السياحة الأردنية وبالتعاون مع جمعية Adventure Travel Trade Association (ATTA) الحدث الإقليمي الأبرز المعني في سياحة المغامرة الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، AdventureELEVATE Near East، خلال الفترة من 12-14 أكتوبر المقبل.

مطلع يناير المُقبل.."العمل" تطلق حملة إعلامية لتفعيل قنوات التواصل مع الشباب

أعلنت وزارة العمل انه من المقرر تنفيذ الحملة الإعلامية لتوعية المواطنين بدور الوزارة والخدمات التي تقدمها،مع مطلع شهر يناير المُقبل، والتركيز على بعض الملفات منها فرص العمل، ورعاية العمالة غير المنتظمة،وتعيين ذوي الهمم ، والتدريب المهني ،ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوعية الراغبين في العمل في الداخل والخارج بحقوقهم وواجباتهم،وكذلك حماية الشباب من الشائعات،والصفحات والرسائل الوهمية التي تخُص خدمات الوزارة المتنوعة وفي كافة المجالات. أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

منطقة أهرامات الجيزة تستقبل وزير خارجية اليابان

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم السيد "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، والوفد المرافق له بحضور سفير دولة اليابان بالقاهرة، على هامش زيارة وزير الخارجية الرسمية إلى مصر.

ترشيدا للكهرباء | تركيب مضخة ري بالطاقة الشمسية في مزرعة مركز البحوث

أفاد الدكتور حازم مهاود مدير معهد بحوث الهندسة انه تم التعاون مع الإدارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية وشركة شاكتي SHAKTI الهندية العاملة في مجال تصنيع مضخات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية.

مدبولي: ملتزمون بمعاونة الهيئة الوطنية في الانتخابات الرئاسية المقبلة على الوجه الأمثل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات المعنية المختلفة من أجل معاونة "الهيئة الوطنية للانتخابات" في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

عباس شراقي يوضح مواصفات الترع الواجب تبطينها

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن مشروع تبطين الترع له العديد من الفوائد فهو يعيد المظهر الجمالى للترع التى استبحرت وملئتها الشوائب ويجعل المياه تصل للأراضي الموجودة في نهايات الترع وبالتالي زيادة الانتاجية.

تكلف مليارات.. خبراء يوضحون أهمية تبطين الترع وحالات ممنوع فيها التأهيل

بنيت الترع منذ سنوات طويلة ولم يتم تبطينها لذلك بعض الترع استبحرت وملأتها الشوائب وأصبحت المياه لا تصل للنهايات لذلك قامت وزارة الموارد المائية والري بمشروع قومي هدفه تبطين 20000 كم من الترع ورصدت للمشروع ميزانية 80 مليار جنيه.

موعد عيد الفلاح الـ 71 .. احتفال بالتاريخ وتقدير للدور المهم

تحتفل مصر، يوم السبت المقبل الموافق 9 سبتمبر، بذكرى عيد الفلاح المصري الـ 71، الذي يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام.

منها المولات والمطارات.. الحكومة: نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة.. تفاصيل

أحيط مجلس الوزراء باشتراك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "شركة فيروم مصر" لإنتاج الصوامع، وهو ما يأتي في إطار جهود توطين صناعة الصوامع في مصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

السيسي : تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر .. اعرف طرق وأماكن القبض

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، استعدادات موعد صرف الدعم النقدي الشهري معاش “تكافل و كرامة” عن شهر سبتمبر 2023 االمقرر له ١٥ سبتمبر الجاري .

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع اليابان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع اليابان، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

الحكومة توافق على طرح وحدات سكنية بمنطقة "روضة أكتوبر"

وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح الوحدات الشاغرة الكائنة بمنطقة "روضة أكتوبر" بمدينة حدائق أكتوبر (منطقة حديقة الجيزة سابقا) للبيع، وذلك وفقا للأسعار السوقية التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير واستكمال إجراءات الطرح والبيع بمعرفة الهيئة طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.