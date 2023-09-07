صلاح محسن: لن أفرط في فرصتي مع الأهلي.. تفاصيل

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد عودة مجددًا لصفوف الفريق.

و كتب أحمد حسن : صلاح محسن: لن أفرط في فرصتي مع الأهلي..ومارسيل كولر تحدث معي بشكل إيجابي للغاية.

و كان قد أعرب صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مجددًا لصفوف الفريق، مشددًا على أن مارسيل كولر المدير الفني، منحه ثقة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقال صلاح: «عودتي للأهلي من جديد أمر أسعدني كثيرًا، كنت أسعى لتحقيق ذلك، وأنا مُقبل على تحدٍ جديد، وأتمنى أن يُحالفني التوفيق في الفترة المقبلة، وتجربة إعارتي كانت فيها سلبيات وإيجابيات بكل تأكيد، ولكن في النهاية نجحت في تحقيق ما كنت أرغب فيه بالعودة مجددًا للنادي».

وأضاف: «أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع خلال الموسم الجديد، وأرجو أن يكون لي دور كبير مع الفريق خلال المرحلة المقبلة».

وواصل: «شعرت بقرب عودتي للنادي الأهلي، عندما وصلت لمستوى من الجاهزية الجيدة بعد التدريب بمنتهى القوة، حتى استطعت الوقوف من جديد على قدمي، وظهرت بمستوى طيب مع سيراميكا كليوباترا».