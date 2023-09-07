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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة أبيض و أسود .. هند صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة هند صبري على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وتألقت هند صبري  بإطلالة جذابة بصورة ابيض في أسود تبرز جمال ملامحها، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها، مما أثارت إعجاب متابعيها.

 

وكان قد فاز فيلم "بنات ألفة" بطولة النجمة هند صبري، وإخراج التونسية كوثر بن هنية، والذي تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاجه بجائزة "العين الذهبية".

 

 

وبذلك يصل عدد جوائز الفيلم بالمهرجان إلى 3 جوائز بعد حصوله على جائزتي "السينما الإيجابية" والتي تمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المرشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، وتكافئ هذه الجائزة الفيلم الأكثر تناولاً للسينما كوسيلة لتغيير نظرتنا للعالم وخدمة الأجيال القادمة نحو عالم أكثر إيجابية.

 

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