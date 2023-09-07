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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل يفصح مذاق قهوتك عن طبيعة شخصيتك.. حقائق لن تعرفها من قبل

هل يفصح مذاق قهوتك
هل يفصح مذاق قهوتك عن طبيعة شخصيتك..حقائق لن تعرفها من قبل

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أثارت دراسة جديدة نشرتها صحيفة الديلي ميل الكثير من الجدل بعد أن تم إجرائها على محبي القهوة وذلك في المملكة المتحدة حيث وجدت الدراسة  أنه يمكن معرفة شخصية الإنسان وذلك من خلال نوع القهوة، التي يحبها لتكشف الكثير عن شخصيته.

 

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الدراسة قد أجرتها سلسلة وجبات سريعة شهيرة وذلك في بريطانيا وقد شملت أكثر من ألفي شخص.

أما عن أبرز ما توصلت إليه الدراسة هي التعرف على شخصية الشخض وذلك من نوع قهوته

محبي القهوة المنكهة : إنسان سعيد يحب التسلية.
محبي القهوة المثلجة : إنسان محب للحياة وعاشق جيد.
محبي الإسبرسو :  غالبا يحبون السفر والقراءة وفي  الأغلب حاصلون على درجة علمية.

محبي القهوة وجبات سريعة الاسبرسو القهوة المثلجة

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