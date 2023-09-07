«الجمهورية»: علاقات مصر واليابان نموذج يحتذى به

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن علاقات مصر واليابان، نموذج يحتذى به للعلاقات بين الدول، منوهة بالتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية والخدماتية.

وأبرزت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم، الخميس، تحت عنوان “علاقات مصر واليابان.. شراكة استراتيجية متميزة” - تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار، تقدير مصر (قيادة وحكومة وشعباً)، لمواقف اليابان من قضايا المنطقة والعالم، وكذلك حرصه - الذي أبداه خلال لقائه وزير خارجية اليابان - على تدعيم التعاون مع اليابان في مجال التعليم في ضوء الاستفادة من التجربة اليابانية المتميزة في هذا المجال.

كما سلطت الصحيفة الضوء على تأكيد الوزير الياباني، حرص بلاده على التعاون مع مصر في كل المجالات، وإعرابه - كذلك - عن دعم اليابان لجهود مصر لتسوية أزمات المنطقة.

