"مياه القليوبية" تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 3 مراكز

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أن الشركة تستعد بتحضيرات خاصة بالتنسيق مع محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، وقيادات المحافظة لإطلاق شرارة المرحلة الثانية من مبادرة (حياة كريمة) بـ 3 مراكز كبرى تمثل نصف كثافة المحافظة تقريبا وهي: (قليوب - والخانكة - وطوخ).



وقال مجاهد – في تصريحات اليوم /الخميس/- إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية حققت إنجازا كبيرا، وطفرة غير مسبوقة في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والتي تم تنفيذها في عدد من القرى بمدينة شبين القناطر، وذلك بفضل التجاوب السريع والفوري والتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وأضاف مجاهد، أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ عدة مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» منها مشروعات صرف صحى لقرى مركز شبين القناطر وإنشاء محطة مياه ووصلات مياه شرب وصرف صحي، وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد بقيمة 133 مليون جنيه بالإضافة إلي إحلال وتجديد 3 محطات لمياه الشرب ودق 3 آبار ارتوازية.



وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم أيضا تنفيذ شبكات مياه لعدد 36 قرية بإجمالى أطوال 390 كم، وتنفيذ وصلات منزلية 36 كم بإجمالى 27518 وصلة، وكذلك مد شبكات الصرف الصحى لعدد 13 قرية محرومة بإجمالى أطوال 52.5 كم وتنفيذ وصلات منزلية صرف صحى لعدد 36 قرية بإجمالى 39 ألفا و 630 وصلة.

