عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مياه القليوبية" تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 3 مراكز

صدى البلد

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أن الشركة تستعد بتحضيرات خاصة بالتنسيق مع محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، وقيادات المحافظة لإطلاق شرارة المرحلة الثانية من مبادرة (حياة كريمة) بـ 3 مراكز كبرى تمثل نصف كثافة المحافظة تقريبا وهي: (قليوب - والخانكة - وطوخ).


وقال مجاهد – في تصريحات اليوم /الخميس/- إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية حققت إنجازا كبيرا، وطفرة غير مسبوقة في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والتي تم تنفيذها في عدد من القرى بمدينة شبين القناطر، وذلك بفضل التجاوب السريع والفوري والتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
 

وأضاف مجاهد، أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ عدة مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» منها مشروعات صرف صحى لقرى مركز شبين القناطر وإنشاء محطة مياه ووصلات مياه شرب وصرف صحي، وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد بقيمة 133 مليون جنيه بالإضافة إلي إحلال وتجديد 3 محطات لمياه الشرب ودق 3 آبار ارتوازية.


وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم أيضا تنفيذ شبكات مياه لعدد 36 قرية بإجمالى أطوال 390 كم، وتنفيذ وصلات منزلية 36 كم بإجمالى 27518 وصلة، وكذلك مد شبكات الصرف الصحى لعدد 13 قرية محرومة بإجمالى أطوال 52.5 كم وتنفيذ وصلات منزلية صرف صحى لعدد 36 قرية بإجمالى 39 ألفا و 630 وصلة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب محمود الخطيب

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

400 جنيه| ارتفاع الذهب مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن بالمصنعية

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

ارتفع 10 جنيهات.. سعر الذهب في مصر الآن

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق بوحدة لتكرير النفط في إيران

كوريا الجنوبية تحذر من محاولات تغيير الأوضاع في بحر الصين الجنوبي

مرتضى منصور برئ من شطب عضوية حسن شحاتة من الزمالك.. تفاصيل

وزير الصحة يبحث إمكانية الاستفادة من المنح المقدمة من البنك الدولي لتوفير الدعامات القلبية

لـ القطاع الخاص .. حالات الحصول على إجازة سنوية لمدة شهر بدلاً من 21 يومًا

الرئيس الإسرائيلي: تل أبيب تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ 9 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

هل يفصح مذاق قهوتك عن طبيعة شخصيتك.. حقائق لن تعرفها من قبل

فيديو

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

اليونان.. مقطع فيديو لشاب ابتلعته المياه بعد أن دفعه طاقم إحدى العبارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ