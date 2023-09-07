حار جاف على القاهرة|تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس 7 سبتمبر بالمحافظات

‏عرض برنامج "صباح البلد"، تقديم الإعلامية "فرح سعيد"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.

وقالت الإعلامية فرح سعيد: إن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود طقس حار جاف رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.



وإليكم بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس :

العظمى الصغرى

القاهرة 39 - 28

الإسكندرية 37 - 26

الإسماعيلية 38 - 27

الغردقة 42 -31

أسوان 44 - 27

المنيا 42 - 24

سوهاج 46 - 29