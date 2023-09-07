موسكو: لا يوجد حوار مع واشنطن إلا في حالة واحدة

أفاد نبأ عاجل أن نائب وزير الخارجية الروسي قال: "لا يوجد حوار مع واشنطن فقط تواصل حول القضايا الإنسانية الكبرى".

وكان قد كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" الروسية، أمس الأربعاء، أن واشنطن أبلغت موسكو مسبقًا بالزيارة الرسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكييف.

وقال المصدر الدبلوماسي للوكالة: "أبلغت واشنطن موسكو مسبقًا برحلة بلينكن إلى كييف".

ووصل بلينكن إلى كييف اليوم الأربعاء في بادرة دعم حيث يدخل هجوم أوكرانيا المضاد ضد القوات الروسية في شهره الرابع بمكاسب صغيرة فقط.

وأجرى بلينكن، وهو أول مسئول أمريكي كبير يزور كييف منذ بدء الهجوم المضاد في أوائل يونيو، محادثات مع وزير الخارجية دميترو كوليبا ثم الرئيس فولوديمير زيلينسكي.