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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية العمل بسوهاج تنظم ندوة توعوية عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج  ندوة للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت ، في مدارس جيل المستقبل بأخميم ، والالتزامات التي وردت في قانون العمل 12 لسنة 2003 وخاصة ما ورد في القرار الوزاري 126 لسنة 2003 بشأن إحصائيات ونماذج إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والأمراض العادية والمزمنة .

 وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر داخل المنشآت ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين العمال والحفاظ على أرواحهم وصحتهم داخل أماكن عملهم .

واوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية ؛ أن مكتب السلامة والصحة المهنية بوسط سوهاج نظم الندوة لتناول التوعية بالسلامة والصحة المهنية ، كذلك لشرح ما ورد بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب وكافة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

 

وأكدت الندوة ضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وفي المجتمع ، وتم فتح النقاش للرد على كافة استفسارات الحضور .                                                             

 حاضر في الندوة حسانين ابراهيم ، ونهلة هاشم مفتشي السلامة بالمديرية ، بمشاركة هايدي جمال المدير التنفيذي لمدارس جيل المستقبل.

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