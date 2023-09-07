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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعتبر حديث الساعة|كاتب صحفي: الانتخابات الرئاسية في مصر تشكل المنطقة العربية كلها.. فيديو

الكاتب الصحفي صبري
الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ

قال الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، إن الانتخابات الرئاسية 2024 هي حديث الساعة الآن، مشيرًا إلى أنه حدث مهم جدًا وينتظره المصريون والعالم حتي.

وأضاف الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الانتخابات الرئاسية فى مصر لا تشكل مصر فقط، ولكن تشكل المنطقة العربية كلها، موضحا أن أى تغير سياسي بمصر يؤثر على باقي المنطقة.

وتابع الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها تنظيم عملية الانتخابات والإشراف عليها، بالتعاون مع الحكومة والجهاز التنفيذي، لافتًا إلى أنه حدث انتخابات رئاسية من قبل فى عام 2014 و2018 ، والتي تمت فى نزاهة شديدة جدًا، متوقعًا أن تكون الانتخابات القادمة أكثر نضجًا وتنظيمًا وحيادية وشفافية.

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